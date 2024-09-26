Только за год из Астраханской области отправили 315 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и пострадавшим регионам страны

В Астраханской области провели заседание штаба по координации гуманитарной помощи, направляемой в зону СВО. За период своей работы с 13 ноября 2023 года при участии 18 добровольческих объединений было организовано 70 поездок с гуманитарным грузом. Общий вес гуманитарки составил более 315 тонн.

Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. Охвачены все направления продвижения: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба Егор Угаров поблагодарил за огромный вклад в организацию гуманитарных миссий команду «Своих не бросаем» и руководителя Максима Гостюнина, а также благотворительный фонд «Добро 30» с лидерами Иляной Шашиной и Аделей Бадмаевой.

Директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Дмитрий Манцуров отметил работу добровольцев. Ни одна отправка не проходит мимо активистов, и, в частности, волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают с фасовкой, координацией и отправкой помощи.

Кроме того, совместно с региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в августе и сентябре были осуществлены гуманитарные миссии для жителей Курской области и подшефного Кременского района ЛНР.