Об организации информационной безопасности бизнеса рассказали астраханским предпринимателям

В течение последних двух лет 78 % компаний понесли финансовые убытки, связанные с недостаточным уровнем информационной безопасности, при этом свыше 22 % атак были нацелены на промышленные секреты или документы, представляющие интерес, прежде всего, для конкурентов. Вопрос защиты информации в бизнес-среде является злободневным.

Именно поэтому Центр инноваций социальной сферы (экосистема «Мой бизнес») в Астраханской области выступил организатором мастер-класса «Информационная безопасность бизнеса», в рамках которого астраханские предприниматели рассмотрели все нюансы, связанные с защитой данных при ведении коммерческой деятельности. Спикер семинара, доктор технических наук, профессор Искандар Ажмухамедов рассказал о мерах противодействия угрозам информационной безопасности, сделав акцент на работу с персоналом и защите коммерческой тайны, ведь именно персонал, попав на уловки недобросовестных конкурентов или мошенников, становится основным источником утечки информации, которая может стоить денег или даже потери всего бизнеса.

«Система комплексной защиты информации в любой организации — это залог безопасного ведения бизнеса, начиная от работы с персоналом и заканчивая использованием различных технических средств защиты» — отметил профессор.

Как сообщает региональное министерство экономического развития, в образовательной встрече приняло участие свыше 20 астраханских предпринимателей и лиц, которые только планируют начать предпринимательскую деятельность. Встреча прошла на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.