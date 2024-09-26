Полиция, видео Путину и жалоба в прокуратуру: Жителям Сысерти отказали в референдуме по строительству мусорного полигона

Городская дума Сысертского городского округа отказала в проведении референдума по вопросу реализации проекта мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Более того, депутаты закрыли заседание от местных жителей, которые пришли выразить свою позицию по этому поводу. Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу".

Напомним, что инициативная группа, которую с четвертой попытки зарегистрировала Сысертская избирательная комиссия, предлагала вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…". На сегодняшнем заседании депутаты должны были решить судьбу референдума и они решили - решили закрыть заседание от местных жителей, которых уже впустили в зал для обсуждения вопроса.

Депутаты гордумы заявили, что при рассмотрения вопроса будут озвучиваться персональные данные жителей - их ФИО и адреса. Это объяснение уральцев не устроило, так как они сами составляли списки тех, кто выступает против мусорного полигона, публиковали данные в интернете и не против разглашения. Несмотря на это, заседание закрыли, чего, по словам местного депутата Алексея Бондарева, не было уже несколько лет.

"В полномочиях думы проводить открытое или закрытое голосование. На самом деле, это нонсенс. Мы впервые, наверное, за 8 лет проводим закрытые заседания. Пять (депутатов) было против закрытого голосования, но нас было меньшинство и, соответственно, вопрос прошел. Хотя, на самом деле, в процессе рассмотрения этого вопроса персональные данные практически никто не озвучивал. Разве что две-три фамилии в качестве примера озвучили, в том числе мою и мой адрес но эту информацию и так все знают. Так что это (закрытие заседания - прим.ред.), я считаю, было сделано умышленно, потому что, будем говорить так, людям в глаза смотреть было многим некомфортно", - пояснил Бондарев.

Жители Сысерти прямо в зале заседаний записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на ущемление своих конституционных прав, превышение полномочий со стороны сысертских депутатов и губернатора Свердловской области, который якобы "прямо с трибуны регионального парламента нагло лжет" о деталях участка, на котором хотят строить полигон.

"Жители должны самостоятельно, пользуясь своим конституционным правом, решить этот вопрос: "Быть полигону или нет". Власти всячески препятствуют этому, начиная с главы Сысертской думы Тугбаева, присутствующего здесь Нисковсих (мэр Сысерти) и отсутствующего, но напрямую влияющего на эти процессы, губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, который неоднократно, в том числе и с трибуны регионального парламента, заявлял, что на территории, где предполагается строительство полигона - возле деревни Андреевки, никто не проживает в радиусе 12-15 км, что являются ложью. Либо господин Куйвашев не знает географию вверенной ему области, либо он нагло лжет - здесь одно из двух", - заявил один из членов инициативной группы в обращении к президенту.

После противники строительства, как его называют в региональном правительстве, "эко-кластера" взялись писать письмо в прокуратуру с жалобой на нарушение их прав. В это время в горадминистрацию (оно же здание думы - прим.ред.) уже прибыли сотрудники МВД, которых вызвали из-за "ворвавшейся в здание толпы), якобы нарушающей закон. Долгое время правоохранители пытались угомонить недовольных граждан, которых сначала выгнали с заседания без, как они утверждают, веских причин, а после еще решили и припугнуть полицией. На заявления депутатов о том, что, закрывая заседание, они действуют в рамках закона, уральцы поинтересовались, почему в рамках того же закона они не решили вопрос с землями сельхозназначения.

В итоге жителей Сысерти удалось сопроводить в актовый зал на первом этаже, где с ними уже разговаривал представитель полиции. Тот объяснил, что дума действует в рамках своего правового поля. В связи с этим уральцам придется смириться с решением депутатов.

А решение местных жителей не порадовало. Дума отказалась назначать референдум о реализации проекта мусоропереработки под Екатеринбургом. Большинство депутатов на основании заключения Уральского государственного юридического института признали вопрос соответствующим не муниципальному, а региональному уровню. За проведение референдума проголосовало только четыре человека, 11 - против. Депутат Бондарев и инициативная группа считают, что решение необосновано и намерены оспорить его в суде.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.