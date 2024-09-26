Жители Екатеринбурга не смогли добиться отмены работы частных крематориев

Свердловский областной суд отклонил иск жителей Екатеринбурга, которые хотели добиться отмены новых правил организации похорон.

Как пишет 66.ru, документ, принятый городской думой, разрешает работу частных кремационных блоков без возможности погребения. Горожане опасались, что выбросы от сжигания тел негативно повлияют на здоровье жильцов близлежащих домов, и обратились в суд. Однако иск был отклонен.

Ранее против измененного положения "О порядке работы и содержания кладбищ и крематориев" выступала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Она отмечала, что по закону крематории могут находиться только в муниципальной или государственной собственности.