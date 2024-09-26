Сына миллиардера Бажаева отпустили из СИЗО

Сына миллиардера Мусы Бажаева – Тимура - отпустили из СИЗО 24 сентября. Парень подписал обязательство о явке "вовремя" по вызовам следователям или в суд. В случае смены места жительства он также должен обязательно сообщить об этом, пишет Российская газета.

Инцидент, из-за которого Бажаев-младший попал в следственный изолятор, произошел в конце июля.

По версии следствия, молодой человек пытался перейти ограждение вне зоны досмотра возле олимпийского комплекса "Лужники", чтобы попасть на концерт Леонида Агутина. Сотрудник полиции попросил не делать этого, но Бажаев напал на него. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Тимуру Бажаеву грозит до 10 лет колонии за "применение насилия в отношении представителя власти".

Отец Тимура Бажаева, комментируя задержание сына, заявил, что если его 23-летний сын виновен, то ответит за содеянное.

"А если этого нет, значит, нет", - сказал бизнесмен.

Муса Бажаев – президент концерна "Группа Альянс", который занимается строительством, нефтяной и текстильной промышленностью.