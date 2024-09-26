Путин: Тихоокеанская железная дорога начнёт работать уже в 2025 году

Тихоокеанская железная дорога, которая соединит якутские месторождения и порт в Хабаровском крае, начнёт работать уже в 2025 году. Об этом во время выступления на сессии Российской энергетической недели сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет LIFE.

Новую частную железную дорогу начали строить в 2022 году. Она свяжет Эльгинское угольное месторождение в Якутии и берег Охотского моря в Хабаровском крае. В районе мыса Манорский появится морской угольный терминал "Порт Эльга".

Длина железнодорожной ветки составит 531 км. Это рекорд среди частных железных дорог России. Данный проект — самая масштабная стройка страны. В нём задействованы около 4000 специалистов и 500 единиц техники.

К моменту завершения строительства закупят 15 локомотивов и 1200 вагонов. С началом работы Тихоокеанской железной дороги, на ней будет занято 1,5 тысячи сотрудников.