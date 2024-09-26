26 Сентября 2024
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области, фотограф Борис Ярков

Свердловский министр проверил строительство детской поликлиники в Екатеринбурге

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов посетил стройплощадку компании "Атомстройкомплекс" на улице Готвальда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здесь идет возведение детской поликлиники ДГКБ №9, рассчитанной на 500 посещений в смену. Учреждение возводится по госпрограмме, а также благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Строители уже возвели коробку 4-этажного здания площадью 7,5 тысяч квадратных метров, завершают работы по кладке стен и устройству кровли, монтируют системы отопления. В ноябре будет замкнут контур здания и подано тепло на первом и втором этажах, где стартуют отделочные работы.

Строительство детской поликлиники на ул. Готвальда в Заречном(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области, фотограф Борис Ярков

Объект возводится в сжатые сроки – уже летом 2025 года он должен быть готов. Для этого выстроена четкая поэтапная организация работ: сразу после пуска тепла на этаж заходят специалисты по монтажу внутренних инженерных сетей, начинается отделка. В то же время на верхних этажах завершаются строительные работы. Сейчас на поликлинике трудятся около 70 строителей, с пуском тепла их количество увеличится до 300.

"Мы понимаем важность стоящей перед нами задачи и выдерживаем высокий темп работ – этому способствует большой опыт строительства именно медицинских объектов. В этом году наш коллектив завершил строительство взрослой поликлиники в Академическом районе, которая получила высокую оценку как горожан, так и медиков. Мы сделаем все, чтобы детская поликлиника была построена в срок и на столь же высоком уровне", - отметил директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин.

Григорий Сурганов посетил стройплощадку детской поликлиники на ул. Готвальда в Заречном(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области, фотограф Борис Ярков

"Мы запланировали в региональной госпрограмме строительство девяти больниц по всей Свердловской области. Благодаря инициативам губернатора Евгения Куйвашева, по восьми из них мы получили федеральное финансирование. Среди них – две детские поликлиники в Екатеринбурге. Одна, на Уралмаше, на 700 посещений в смену, другая, в Заречном микрорайоне, на 500 посещений в смену. Мы понимаем, насколько такой объект важен для жителей города, поэтому контролируем качество и соблюдение графика производства работ", - рассказал по итогам визита Григорий Сурганов.

Детская поликлиника на улице Готвальда будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. В здании также разместятся клинико-диагностическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. На первом этаже предусмотрены игровые зоны для детей, а интерьер поликлиники выполнят в светлых тонах.

Теги: министр, поликлиника, Сурганов, строительство, Екатеринбург


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