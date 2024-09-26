Челябинскй предприниматель пойдет под суд за подкуп начальника колонии

26 сентября следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска завершил расследование по делу о даче взятки в крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, с июля по ноябрь 2023 года индивидуальный предприниматель передал начальнику одной из исправительных колоний Челябинска взятку на сумму 330 тыс. рублей за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов.

Напомним, что 25 сентября Тракторозаводский суд Челябинска приговорил к четырем годам условно работника хозяйственного отдела районной администрации за получение взятки.