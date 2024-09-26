В Прикамье осудили живодеров за жестокую расправу над собакой

В Пермском крае двух мужчин, жестоко расправившихся с бездомным псом по кличке Мишка, оштрафовали на 25 и 30 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Осужденные - жители поселка Затон. В июне собака напугала ребенка одного из мужчин. Отец мальчика подговорил приятеля привязать на шею собаки петлю из веревки, другой конец привязать к автомобилю и вывезти пса за пределы поселка. Не обращая внимания на боль и страдания животного, живодеры проехали по грунтовой дороге более двух километров на высокой скорости.

Все это время привязанный пес бежал за машиной, скулил и лаял, а когда веревка затянулась, упал на дорогу и волочился следом. Собака умерла в страшных муках, а потом садисты, отвязав животное, похоронили его в лесополосе.

Свидетелями расправы стали местные жители. Они отмечают, что собака не была агрессивной.

Приговор в законную силу не вступил.