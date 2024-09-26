В Челябинской области поймали мигранта, въехавшего в Россию по поддельному паспорту

Сотрудники миграционной службы ГУ МВД России по Челябинской области обнаружили факт незаконного пересечения границы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии ведомства, иностранец, которому ранее запретили въезд в страну, изменил свои паспортные данные и пересёк границу. О преступлении узнали сотрудники миграционной службы, когда оформляли иностранцу патент на работу.

46-летний мужчина изменил данные, находясь в родной стране, и проник в Челябинскую область. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

Отметим, что в марте 2023 года в Челябинской области по делу о незаконном пересечении границы осудили четверых иностранных граждан.