ЦБ захотел еще поднять ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что в следующем месяце в России вновь может вырасти ключевая ставка.

"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - приводит РИА Новости заявление Набиуллиной, сделанное во время Международного банковского форума.

В пятницу, 13 сентября 2024 г., Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. Об этом говорилось в заявлении регулятора. Между тем, Владимир Путин недавно признал, что рост ставки лишь ускоряет инфляцию, хотя ЦБ каждый раз обещает обратное.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", — говорится в заявлении ЦБ.

В Банке России пояснили, что требуется "дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г.