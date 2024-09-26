Рецидивист-педофил сбежал из психбольницы на Сахалине

37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы несколько часов назад. Как пишет SHOT, в клинику его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой он успел забрать ножницы.

По словам свидетелей, мужчина вырвался из здания психбольницы, угнал стоявший у здания мопед и уехал на нём в сторону села Новотроицкого Анивского района. Населенный пункт находится в 10 километрах от больницы. Сейчас его ищут силовики. Жителей села предупредили. Их попросили не выходить на улицу и не отпускать детей.

Нагорнова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.