Астраханским экспортерам рассказали об особенностях налогообложения во внешнеэкономической деятельности

В рамках Школы экспорта РЭЦ и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» состоялся очередной образовательный интенсив для астраханских предпринимателей, ориентированных на экспорт.

В этот раз Оксана Воронкова, кандидат экономических наук, федеральный тренер школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) и тренер программы «Акселератор экспортного роста» рассказала о налогах в экспортной деятельности, сделав акцент на грядущих изменениях в части НДС для тех, кто использует упрощенный режим налогообложения. Вместе с участниками интенсива спикер обсудила все возможные варианты взаимодействия с поставщиками и покупателями и рассмотрела сложные моменты на реальных примерах, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

«Этот семинар — настоящий подарок для предпринимателей-экспортеров, столько полезной и при этом емкой информации, без лишней воды, от федерального эксперта с практическим опытом», — поделилась впечатлениями представитель компании-экспортера «Экофуд» Елена Горьянова.

Прошедший семинар является частью образовательной программы «Жизненный цикл экспортного проекта», целью которой является сформировать у субъектов малого и среднего предпринимательства базу знаний для успешного и эффективного старта и продвижения экспортной деятельности. Следующая встреча с экспертом 16 октября будет посвящена правовым аспектам экспортной деятельности. Принять участие в образовательной встрече могут как опытные экспортеры, так и те, кто только планирует начать внешнеэкономическую деятельность — законодательство обновляется ежегодно и каждый обязательно найдет в программе обучения те моменты, которые будут полезны на практике.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.