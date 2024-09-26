26 Сентября 2024
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Экономика Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Бюджет Ивановской области вырос почти до 80 миллиардов рублей 

В четверг, 26 сентября, состоялось первое в осенней сессии пленарное заседание Ивановской областной Думы. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты внесли изменения в главный финансовый документ региона. Поправки учитывают дополнительные поступления и целый ряд расходных обязательств. Провела заседание спикер регионального парламента Марина Дмитриева.

Изменения закона о бюджете затронули как показатели 2024 года, так и планового периода. В текущем году доходы увеличены на 4,7 млрд рублей до 76,6 млрд рублей, расходы – на 2,2 млрд рублей до 79,8 млрд рублей. На 2,5 млрд рублей сокращен бюджетный дефицит.

По словам Марины Дмитриевой, дополнительные доходы обусловлены как налоговыми, так и неналоговыми поступлениями.

«Отрадно, что налоговые сборы растут, причем по всем основным видам налогов. Рост составил 22 % по отношению к ранее утвержденному показателю», – подчеркнула спикер регионального парламента.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В целом увеличение налоговых доходов составляет 3,1 млрд рублей, неналоговых доходов – 1,5 млрд рублей.

Дополнительные сборы позволили органам власти направить значительные средства в муниципалитеты. На 400 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования для обеспечения сбалансированности местных бюджетов. На 330 млн рублей увеличен Дорожный фонд Ивановской области.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Дополнительно предусмотрено 147 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство. Заложены средства на увеличение расходов на материально-техническое оснащение учебных кабинетов. Напомним, рост этой статьи анонсировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на региональной августовской педагогической конференции.

Бюджет региона изменен по целому ряду направлений. Так, предусмотрены дополнительные средства на зарплату работникам бюджетной сферы, поддержку сельхозпроизводителей. Более 26 млн рублей заложено на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. На предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области дополнительно выделяется 18 млн рублей в связи с увеличением с 1 августа предельного максимального уровня тарифов на перевозку граждан.
Предусматриваются дополнительные средства на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газового оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках догазификации в связи c востребованностью данной меры.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Также бюджетными поправками на 700 млн рублей увеличен резервный фонд Правительства Ивановской области с учетом объема и динамики его использования для финансового обеспечения непредвиденных расходов областного бюджета.

Теги: ивановская областная дума, бюджет ивановской области, марина дмитриева


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