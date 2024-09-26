Актер-иноагент Панин* получил срок

Актер Алексей Панин* получил срок за оправдание терроризма.

В октябре 2022 г. артист Панин*, будучи за рубежом, разместил на своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, оправдывающие терроризм. За это суд наказал Панина* шестью годами колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.

Сам актер уже давно не живет в России – он переехал в Испанию в 2020 г.

* внесен в список иноагентов, а также террористов и экстремистов