26 Сентября 2024
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Фото:instagram.com/alekseypanin77

Актер-иноагент Панин* получил срок

Актер Алексей Панин* получил срок за оправдание терроризма.

В октябре 2022 г. артист Панин*, будучи за рубежом, разместил на своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, оправдывающие терроризм. За это суд наказал Панина* шестью годами колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.

Сам актер уже давно не живет в России – он переехал в Испанию в 2020 г.

* внесен в список иноагентов, а также террористов и экстремистов

Теги: Алексей Панин*, приговор, оправдание терроризма


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Ранее 03.05.2023 18:31 Мск В отношении Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

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