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Фото: Накануне.RU

Российским женщинам разрешат работать в шахтах и на рудниках

Женщины в России скоро смогут занимать должности на тяжелых "мужских работах" на рудниках и шахтах. Министерство труда предлагает сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, сообщает russkiy360.

Речь идёт об исключении из этого списка управления самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

"Развитие новых технологий уже давно позволяет минимизировать вред для организма на тяжелых работах. Да и сами эти работы стали легче благодаря автоматизации. Поэтому ограничивать женщин в трудоустройстве на "мужские работы" нет никакого смысла", - рассказала порталу РИАМО экономист Евгения Николаева.

Недавно перечень недоступных для женщин профессий уже меняли: например, разрешили слабому полу работать машинистами в метро и быть капитаном корабля.

Всего в списке 21 профессия: сталевар, водолаз, носильщик, вальцовщик, дробильщик, слесарь по ремонту авиадвигателей, машинист экскаватора и другие.

Теги: Минтруд, профессия, женщина, шахта, рудник, запрет


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