Россия даст 4 млрд на центр для одаренных детей в Таджикистане

Сегодня депутаты Госдумы ратифицировали выделение 4 млрд руб. на строительство в Таджикистане международного центра для одаренных детей.

"Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Таджикистана об условиях строительства, создания и функционирования международного образовательного центра для одаренных детей в Таджикистане, подписанное в городе Москве 18 декабря 2023 г.", - говорится в базе данных законопроектов Госдумы.

Согласно пояснительной записке к закону, проектная мощность центра составляет 500 учеников. Они будут жить в центре круглосуточно и круглогодично.

Предполагается, что Россия даст на центр 4 млрд руб. 1 млрд выделят в 2024 г., 1,4 млрд – в 2025 г., 1,6 млрд – в 2026 г. При этом точный объем выделяемых из бюджета России денег "может быть определен только в результате инженерных изысканий, экспертизы проектно-сметной документации и результатов конкурсных процедур по отбору подрядных организаций в части обеспечения ввода центра в эксплуатацию".

Депутат Госдумы Константин Затуллин сообщил от имени "Единой России", что просит поддержать соглашение ратификацией. По его словам, таким образом Россия сохраняет влияние на жителей Таджикистана, и меняет мнение, которое было в этой среднеазиатской стране в начале 1990-ых о распаде СССР и "отдалении от России".

Откликнулся на ситуацию и блогер Сергей Колясников.

"Не знаю фамилию депутата, который проталкивает строительство этого центра, но, когда он начал говорить про его самоокупаемость, я орнул чаечкой. Семьи 500 таджикских детишек будут платить 800 млн в год? По 1,5 млн с носа? Серьезно?" - пишет Колясников в своем telegram-канале.