26 Сентября 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Победительница "Мисс Екатеринбург" раскрыла, когда и с кем отправится на Мальдивы

Жительница уральской столицы Алена Козлова, этим летом победившая в городском конкурсе красоты "Мисс Екатеринбург", пока не использовала свой приз – заграничную поездку. Девушка планирует отправиться в путешествие только в следующем году.

Напомним, Алена, как победительница конкурса, получила в качестве главного приза поездку на Мальдивы на двоих от компании "Практика". Однако, как сообщили Накануне.RU в компании, пока "Мисс Екатеринбург" этим подарком не воспользовалась.

Как пояснила сама девушка, сейчас у нее в приоритете – учеба в колледже и реализация личных творческих проектов. Алена отметила, что ей удобнее всего поехать на Мальдивы в январе 2025 года, так как зимний период для отдыха на островах самый комфортный.

За границу "Мисс Екатеринбург" отправится вместе со своей мамой сразу после январских новогодних праздников. Их красотка планирует встретить в кругу близких.

Теги: Мальдивы, Мисс Екатеринбург, острова, конкурс


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