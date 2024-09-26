Продавать алкоголь он-лайн в России не будут. Пока

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя в России пока не обсуждается. Вопрос заморожен. Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

По его словам, противником этой идеи выступает Министерство здравоохранения.

Ранее шли обсуждения между Минэкономразвития и Минздравом по вопросу легализации продаж спиртного в интернете. Именно финансовое ведомство выступило с таким предложением, потому что видит в сети огромные объемы нелегальной торговли алкоголем. Он-лайн продажи позволили бы легализовать этот рынок и принесли бы дополнительные доходы в бюджет.

Минздрав же опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.

Онлайн-продажи алкоголя в России не ведутся с 2007 года. Способы возобновить торговлю в интернете ищут с 2016 года: тогда Минэкономразвития предложило правительству России разрешить дистанционную торговлю алкоголем. Но попытки не увенчались успехом.