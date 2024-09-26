Блогер, обещавшая Перми "секс-просвет", заявила о желании выйти замуж за певца Shaman

Пермячка секс-блогер, экс-кандидатка на должность главы Перми Ирина Боровик заявила о желании выйти замуж за российского певца Ярослава Дронова (Shaman). Женщина заявила, что станет для певца идеальной супругой и увидела знак в том, что он объявил о разводе после концерта в Перми - по ее мнению, значит, ему нужно искать супругу в Перми.

"Я его давняя фанатка, патриотка, опытная и мудрая женщина, которая знает, как сделать мужчине приятно и его удержать", - заявила она Telegram-каналу "Погоны и галстуки"

О разводе со своей женой Еленой певец сообщил сегодня. Решение он объяснил графиком занятости, который не оставил времени на нормальную личную жизнь и пояснил, что с бывшей супругой остался в хороших отношениях. 32-летний Дронов женился на менеджере Елене Мартыновой в 2017 году, она старше его на 14 лет, они пробыли в браке семь лет. И это уже второй развод артиста, известного своими патриотическими композициями. С первой женой — преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной — певец развелся из-за ее нежелания переезжать в Москву.

Отметим, что пермячка Ирина Боровик получила известность после прошлогоднего участия в конкурсе на должность мэра Перми. В программе развития города Боровик пообещала устроить "секс-просвет". Однако конкурсная комиссия инициативу не оценила и в финальном этапе конкурса Боровик не участвовала.