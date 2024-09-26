Актёр Евгений Воловенко хотел выйти из самолета во время полета

Актёр Евгений Воловенко 24 сентября в алкогольном опьянении устроил дебош на борту самолёта Москва – Хабаровск. По словам очевидцев, пассажир был пьян, оскорблял бортпроводников, предлагал им деньги, чтобы позволили покурить.

Когда ему несколько раз запретили, он начал пытаться открыть дверь "Боинга" и требовал продать ему больше выпивки.

После посадки в Хабаровске Воловенко передали полиции. После составления протокола его отпустили. "Звезде" грозит уголовное или административное дело за "хулиганку".

Актер известен зрителям, прежде всего, по фильму "По законам военного времени".