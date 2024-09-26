В Екатеринбурге силовики изъяли 6,5 кило наркотиков

В Екатеринбурге силовики изъяли крупную партию наркотиков. Задержаны три человека, решается вопрос о возбуждении дел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области, ведомство провело совместную спецоперацию с региональным ГУ МВД. В результате накануне, 25 сентября, в Екатеринбурге были перекрыты два канала распространения наркотиков и ликвидирована одна нарколаборатория. Все их организаторы оказались задержаны.

У одного из них при себе, а также дома и в тайниках, оперативниками было изъято почти полкило героина. Двух других, производивших синтетический наркотик, задержали с поличным. У них изъято лабораторное оборудование и 6 килограммов наркотика.

Как отметили в УФСБ, все задержанные являются гражданами России. Решается вопрос о возбуждении против них уголовных дел. Речь идет о частях 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).