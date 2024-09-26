26 Сентября 2024
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Политика Республика Тыва
Фото: nakanune.ru

Бывшего заместителя Шойгу отказались назначать сенатором

Парламент республики Тыва (малой родины бывшего министра обороны России Сергея Шойгу) не стал назначать бывшего заместителя министра обороны России Руслана Цаликова сенатором.

Сегодня в Тыве состоялось первое заседание законодательного органа региона нового созыва. На нем должны были выбрать политика, который будет представлять регион в Совете Федерации. Должность прочили Цаликову. Сам он присутствовал на первом заседании, но вопроса о назначении сенатора от региона в повестке не оказалось. За день до заседания сразу два депутата Хурала сообщили, что о планах по назначению Цаликова в Совфед им ничего не известно, пишет RTVI.

Летом первым замминистра обороны указом президента РФ назначен Леонид Горнин. Заместителями министра стали также Анна Цивилева и Павел Фрадков. Ранее на аналогичную должность был назначен Олег Савельев. С постов сняты Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Президент разрешил МО иметь 12 замминистра, из которых два первых.

Теги: Сергей Шойгу, Руслан Цаликов, сенатор


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