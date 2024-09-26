26 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин дал старт работе XIII Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег»

Сегодня на Соборной площади Астраханского кремля состоялось открытие XIII Международного архитектурного фестиваля им. В.Н. Логвинова «ЭкоБерег». Участников события приветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Фестиваль проходит в Астрахани с 26 по 28 сентября В программе мероприятия, отражающие лучшие достижения в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства. Организатором фестиваля выступает Союз московских архитекторов совместно с правительством Астраханской области.

Губернатор Игорь Бабушкин назвал символичным, что площадкой для общения профессионалов в этом году была избрана Астрахань. Город входит в число 115 российских городов, признанных исторически ценными.

«Здесь веками пересекались традиции и культуры многих народов. И это нашло отражение в неповторимом архитектурном облике Астрахани, и в том числе её центральной части на берегу Волги, – отметил глава региона. – Уверен, что фестиваль даст старт новым идеям для развития прибрежных территорий, объединения архитектуры и экологии для создания комфортной городской среды».

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках «ЭкоБерега» пройдут мастер-классы, дискуссии и экскурсии по знаковым местам Астрахани, а также выставка работ участников Всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования туристско-рекреационного кластера «Астраханский» на острове Пролетарский. На конкурс, инициированный губернатором Игорем Бабушкиным, подали заявки почти 50 архитекторов со всей России. Жюри фестиваля предстоит определить победителя и лауреатов. Их награждение состоится 28 сентября.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Деловая программа пройдёт в Институте развития образования «Платформа». Одним из главных её событий станет научно-практическая конференция «Развитие прибрежной туристско-рекреационной инфраструктуры как ресурс стабильного социально-экономического роста Астраханской области». В ней примут участие эксперты из разных регионов России, а также Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана, имеющие практический опыт в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения береговых пространств.

Теги: игорь бабушкин, фестиваль экоберег, прибрежные территории, астрахань


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