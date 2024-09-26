Депутаты Осинского городского округа пошли против мэрии и тайно избрали председателя думы

Депутаты Осинского городского округа взбунтовались против мэра и тайно избрали председателя думы, передает корреспондент Накануне.RU. Прежний спикер проиграл выборы коммунисту Борису Карсакову.

Планировалось, что 26 сентября состоится первое заседание думы, где выберут спикера, однако вечером мэр принял решение о переносе заседания. Восемь депутатов из 15 с таким решением не согласились, посчитав, что оснований для переноса нет и выбрали спикером Константина Нефедова, вместо предложенной кандидатуры Алексея Курбанова.

В региональном отделении "Единой России" назвали решение нелегитимным и пообещали депутатам последствия нарушения партийной дисциплины.

"Региональное отделение партии организует проверку свершившегося факта, по итогам которой даст жесткую оценку действиям депутатов, избранных от "Единой России" в думу Осинского городского округа. Результаты проверки будут рассмотрены на ближайшем заседании Президиума Регионального политического совета. Членство в Партии возлагает серьезные обязанности на каждого из нас. Соблюдение партийной дисциплины – это краеугольный камень деятельности партии. Нарушение партийной дисциплины автоматически означает нарушение Устава партии и влечет за собой соответствующие решения со стороны руководства партийной ячейки. Такой подход к пониманию партдисциплины считаю является единственно верным", - прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.