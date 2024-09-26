Тюменская область представила продукцию на выставке АПК

В Ханты-Мансийске стартовала крупнейшая выставка агропромышленного комплекса в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 26 по 28 сентября регионы УрФО представляют свои достижения в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В выставочном центре "Югра-Экспо" размещен стенд Тюменской области. Главной темой в оформлении стало 80-летие Тюменской области. Посетители могут попробовать мясные деликатесы, молочные продукты, напитки, чаи, дикоросы. Участников выставки ждет насыщенный деловой трек: обучающие мероприятия и семинары, кулинарные мастер-классы, торгово-закупочная сессия с крупнейшими федеральными торговыми сетями.

Также состоится традиционный дегустационный конкурс "Лучший продукт — 2024", участие в котором принимают 19 предприятий региона, заявивших 40 наименований продукции.

Делегация товаропроизводителей Тюменской области участвует в XII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа при поддержке регионального Департамента АПК и Торгово-промышленной палаты Тюменской области.