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Фото: Накануне.RU

Международный скандал: в Ташкенте учительница избила русского ученика

На 7 суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребёнка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить её на русском, сообщает Газета.Ru.

24 сентября 44-летняя женщина пришла в школу №204, где учится ее дочь. Она поругалась с руководством и ударила завуча. Ее пытался успокоить сотрудник Нацгвардии, но сопротивлялась. На следующий день женщину оштрафовали и арестовали.

Сейчас также идет следствие в отношении этой же учительницы. Ранее она била ученика прямо на уроке в шестом классе. Инцидент произошёл в ташкентской школе № 188.

Во время урока между мальчиком и учительницей произошла ссора из-за того, что ребёнок попросил перейти с узбекского на русский язык. На видео видно, как женщина силой подняла ребёнка с места, а потом схватила за горло, прижала к доске и несколько раз ударила головой.

"Заткнись, на русском будешь говорить на своей родине", - кричала она.

Мальчик всё рассказал родителям, они написали заявление в полицию. Участковый связался с директором школы и взял записи с камер видеонаблюдения.

"Узбекистан — это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают", - сказала она родителям вместо извинений.

Мама и папа ученика написали заявление в прокуратуру. Но, скорее всего, по закону директор всего лишь получит предупреждение, а учитель заплатит штраф. По данным СМИ, после этого случая директор школы уволилась сама.

МИД России потребовал от властей Узбекистана объяснений.

Теги: Ташкент, Узбекаистан, скандал, МИД, школа, учитель, ученик


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