Байден помог Украине деньгами и обучением

Президент Америки Джо Байден сообщил о выделении Украине помощи. Слова главы государства приводит официальный портал Белого дома.

Министерство обороны выделит $2,4 млрд на содействие безопасности Украины. Эти деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны страны и другие схожие цели. Также Байден решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW).

"Я дал указание Министерству обороны модернизировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot, а также дополнительные ракеты Patriot", - сказал Байден.

Будет расширена подготовка украинских пилотов F-16. Также он объявил о выделении $5,5 млрд, ранее одобренных Конгрессом.