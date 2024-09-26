Газпром перестал быть самой прибыльной компанией в России

"Газпром" перестал быть самой прибыльной компанией в России. Издание Forbes составило список из 100 компаний из России с наиболее высокой чистой прибылью.

Лидер последних лет - компания "Газпром" - не попала в рейтинг вообще. Монополист "вылетел" из списка с рекордным убытком в 523 миллиарда рублей.

На первом месте оказалась компания "Роснефть": чистый доход компании по итогам прошлого года составил более 1,5 триллиона рублей. На втором месте Сбер: банковская группа заработала чуть больше 1,5 триллиона рублей. На третьем месте "Сургутнефтегаз" с доходом 1,3 триллиона.

На четвертом и пятом мостах – "Лукойл" и "Новатэк". Отмечается, что в рейтинг вернулся ВТБ. Банк расположился на шестом месте.