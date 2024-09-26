Минцифры: Google ограничил создание аккаунтов для россиян

Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Операторы связи также фиксируют значительное сокращение количества СМС, отправляемых российским пользователям. Об этом заявило Минцифры.

Подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает. Однако министерство рекомендует пользователям создать резервные копии данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или переходить на отечественные платформы.

Ранее сообщалось, что начались затруднения при регистрации новых аккаунтов. При указании номера с кодом +7 (Россия) платформа сообщает, что использование такого номера невозможно. Еще раньше рекламный сервис Google AdSense деактивировал аккаунты российских пользователей. Об этом компания сообщила в своей рассылке. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пишет, что все ожидаемо. Корпорация "встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей", поэтому к рекомендациям Минцифры следует отнестись со всей серьезностью.

"Важный вопрос: что будет с Android-смартфонами, если Google свернет поддержку своих сервисов в России? Сами телефоны работать будут, перестанут запускаться только приложения, для которых необходим Google-аккаунт. Но у всех них уже есть российские альтернативы, в том числе самая важная - магазин RuStore", - написал депутат.