Из Березников в Санкт-Петербург доставили извращенца, который вел интимную переписку с семилетней девочкой

В Пермском крае задержан мужчина по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста".

По данным следствия, с июля по сентябрь 2024 года мужчина переписывался с девочкой по интернету и отправлял ей сообщения интимного характера, требуя от нее также присылать ему подобные фото и видео. Подозреваемый был установлен. Это уроженец Прикамья. 25 сентября его задержали и доставили из города Березники в Санкт-Петербург.

В СКР опубликовали видео задержания подозреваемого и допроса.

Подозреваемому предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.