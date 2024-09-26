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Фото: Накануне.RU

Россиянина, которого чуть не убила молния в Грузии, выписали из больницы

Российского туриста, которого ударила молния в Грузии, выписали. Павел Смирнов уже вернулся в Самару. Он какое-то время будет под наблюдением врачей и проходить реабилитацию, пишет SHOT.

Молния попала в парня 11 сентября в Батуми, где парень отдыхал и решил записать с друзьями танцевальное видео под трек Нейромонаха Феофана. По словам очевидцев, на Павле загорелась футболка, а шорты выглядели так, как будто их "из дробовика прострелили". Павла увезли в больницу.

Медики были крайне удивлены, что молодой человек выжил после такого мощного разряда. Сам он говорил, что видел "свет в тоннеле" и думал, что умер.

Из-за отсутствия местной медстраховки, услуги врачей и медикаменты парню пришлось оплачивать самостоятельно. Лечение в грузинской клинике обошлось, по предварительным подсчетам, в 180 тысяч рублей.

Мужчине помогли родственники и друзья. Также с помощью неожиданно подоспел сам Нейромонах Феофан, под чей чью песню танцевал пострадавший. Музыкант отправил 32-летнему самарцу на лечение 50 тысяч рублей и не стал комментировать свой поступок.

Теги: молния, разряд, больница, парень, Грузия


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