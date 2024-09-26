Гособвинение запросило сроки для мигрантов, убивших подростка в Челябинске

В Челябинске продолжается судебный процесс по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка.

25 сентября в Челябинском областном суде сторона обвинения запросила для подсудимых сроки от 5 до 18 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда. 26 сентября ожидаются прения, на которых заслушают сторону защиты.

Жестокое убийство 17-летнего подростка произошло еще в апреле 2023 года. По делу проходят семь обвиняемых, все они являются уроженцами Таджикистана.

По версии следствия, обвиняемые в результате внезапно возникшего конфликта избили подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, парень скончался.

Блогер Сергей Колясников отмечает, что в суде обвиняемые вели себя вызывающе, начиная еще с первых судебных заседаний.

Так и вчера один из подсудимых пытался намекнуть на то, что его собственные показания сфабрикованы. "Вы когда меня задержали, вы сказали, я давал по-русски ответ. А я раньше по-русски вообще не понимал. Как я мог отвечать?" – сказал обвиняемый.

Однако допрошенные в качестве свидетелей следователи подчеркнули, что у обвиняемых был переводчик, адвокат, у несовершеннолетних был законный представитель, давления они ни на кого не оказывали.

"Такое ощущение, что они [обвиняемые] рассчитывают на что-то, ожидают какого-то решения в свою пользу, хотя доказательная база мощнейшая", – сообщил Накануне.RU Сергей Колясников.

Блогер считает, что одного этого случая недостаточно для того, чтобы делать общие выводы о миграционной политике в стране. Однако тренд, связанный с преступлениями иностранных граждан, свидетельствует о том, что миграционная политика несовершенна и нуждается в изменениях.

"Статистика по росту преступлений среди мигрантов – негативная, и требует принятия мер", – отметил блогер.

Дата вынесения приговора по резонансному делу челябинских мигрантов пока неизвестна, но процесс уже близок к завершению.