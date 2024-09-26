Волонтерский центр РМК "Сила Урала" отметили за помощь людям

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Активисты заняли первое место в номинации "Помощь людям".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, премия #МЫВМЕСТЕ учреждена для поддержки актуальных социальных инициатив и проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. В этом году для участия в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ было подано более 45 тысяч инициатив со всей России. В итоге лучшими признали более 1700 проектов.

Победителей отбирали по таким номинациям, как "Волонтер года", "Поступок года", "Наставник года", "#МЫВМЕСТЕ – Россия", "Помощь людям", "Обучение служением", "Страна возможностей", "Территория для жизни", "Ответственный бизнес", "Малые и средние предприятия", "Социальный предприниматель" и другие. Все финалисты регионального этапа получат экспертное сопровождение и письма поддержки. Для них будут организованы встречи с руководством региона, открыты дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф. Также им будет оказано содействие в привлечении партнеров.

Одним из победителей регионального этапа в номинации "Помощь людям" стал Волонтерский центр РМК "Сила Урала". Активисты представили на премию проект "Помощь уже здесь". Это несколько блоков социальной помощи нуждающимся, включающий в себя продуктовые программы, адресную помощь, работу с хосписами, пансионатами и больницами, юридическую помощь, а также помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Важной особенностью проекта является не только финансовая поддержка, но и личное вовлечение волонтеров в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае.

"Только за 2023 год наши активисты оказали адресную помощь более чем 370 тысячам человек и провели 59 мастер-классов для детей и родителей из Детского хосписа, Уктусского пансионата и Областной детской больницы. Также наш волонтерский центр является региональным представителем всероссийской акции "Елка желаний" в Свердловской области. В 2023 году благодаря неравнодушным людям было исполнено более 1300 желаний детей с инвалидностью и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Награждение лучших проектов по итогам федерального этапа премии состоится в декабре этого года. Награды победителям вручит лично президент России Владимир Путин.