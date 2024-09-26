Покушения на Дональда Трампа могли готовить власти Ирана

Спецслужбы США предупредили Дональда Трампа, что за покушениями на него могут стоять власти Ирана. Представители службы разведки встретились с экс-президентом, чтобы предупредить о рисках для него и кампании, сообщает mk.ru.

"Разведка установила, что в последние несколько месяцев постоянные и скоординированные нападения усилились. Сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы кандидат в президенты Трамп оставался в безопасности, а выборы прошли без всякого вмешательства со стороны", – говорится в заявлении директора по коммуникациям штаба Стивена Чена.

Трамп прокомментировал ситуацию на митинге в Северной Каролине.

"Если бы я был президентом, я сказал бы стране, которая угрожает, в этом случае Ирану, что, если вы сделаете хоть что-то, чтобы навредить этому человеку, мы разобьем вдребезги ваши крупнейшие города и вообще страну. Мы разобьем ее вдребезги. Угроз больше не будет. Но сейчас у нас нет такого руководства, нужных людей, нужных лидеров", — сказал он.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании. Тогда его ранили в ухо. Один человек погиб, двое получили ранения. Нападавшего застрелили. А 15 сентября стрельба произошла рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде. Никто не пострадал.

Ранее Трамп заявлял об угрозе его жизни со стороны Ирана.

"Иран представляет серьезную угрозу для моей жизни. Все вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже предпринимал шаги, которые не увенчались успехом, но он попытается еще раз. Ситуация не из приятных ни для кого. Я окружен таким количеством людей и оружия, какого я никогда раньше не видел!" — говорится в публикации.