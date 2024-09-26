Комарова стала первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике

Губернатора Югры Наталью Комарову утвердили на должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Назначение утвердили на первой осенней сессии Совета Федерации. Накануне спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко вручила своей новой коллеге удостоверение и нагрудный знак. Комитет Совфеда по соцполитике курирует вопросы социальной и молодежной политики, здравоохранения, спорта, развитие НКО, добровольчества и социального предпринимательства.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил Наталью Комарову с вступлением в должность.

"Уважаемая Наталья Владимировна! Поздравляю Вас с избранием первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Уверен, что Ваш опыт и нацеленность на достижение результатов, помогут в решении задач, которые ставят перед нами жители. Желаю успехов и реализации намеченных планов!", - говорится в сообщении.

Напомним, об отставке Комаровой стало известно летом текущего года. Ее пост занял глава Тюмени Руслан Кухарук, пообещавший выдвинуть Комарову в сенаторы. После победы Кухарука на выборах главы Югры Комарова официально стала сенатором.