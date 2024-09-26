Главный налоговик Югры поддержал введение налога на бездетность

Руководитель управления ФНС по Югре Михаил Бирюк, выступая на заседании думы автономного округа, сообщил, что поддержал бы введение налога на бездетность.

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"Как папа двух сыновей, старшему из которых 30 лет и у которого нет детей, я бы ввел. Жду – не дождусь", – сказал Михаил Бирюк в ответ на предложение представителя фракции КПРФ Василия Жукова ввести такой налог.

Руководитель УФНС при этом не уточнил, чего именно он не может дождаться, внуков или налога. Но, вероятно, чиновник не прочь, чтобы его бездетный взрослый сын пока бы платил такие отчисления (возглавляемому Бирюком ведомству.

Весной 2024 г. в Госдуме пообещали не возвращать советский налог на бездетность. По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, это было бы несправедливо, поскольку многие люди не могут иметь детей по медицинским показаниям.

"Сейчас мы ни о каких налогах на бездетность не можем говорить, потому что у нас много ситуаций, когда не по желанию нет детей. У нас с точки зрения бесплодия половина проблемы от мужчин, а они, к сожалению, не ходят к врачам. Пока мужчина дойдет до врача, у женщины репродуктивный возраст закончится", — сказала депутат.