Шестерым россиянам вменили поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры

Центр общественный связей ФСБ сообщил о задержании в различных регионах страны шестерых россиян. Им вменяют причастность к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи.

Злоумышленники задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Трое из шестерых задержанных – подростки 2007-09 г.р. Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт". Предстоит выяснить, есть ли в действиях подозреваемых признаки госизмены.

По совокупности указанным россиянам грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.