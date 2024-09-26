Миллион рублей получит свидетель убийства женщины из Балаково

Награду в 1 млн рублей объявили за информацию об убийцах и похитителях предпринимательницы Натальи Алешниковой. Выплатить деньги за любую наводку на убийц обещает муж погибшей.

Вечером 22 сентября двое неизвестных мужчин в масках схватили Алешникову на парковке и увезли в ее же автомобиле - Toyota RAV4. Через день ее нашли в лесу на окраине города с перерезанным горлом. Тело Натальи лежало рядом с машиной. Телефон Натальи похитители выбросили недалеко от места похищения. По данным SHOT, подозреваемых в деле нет.

Одна из основных версий убийства - ревность. По некоторым данным, Наталья встречалась с женатым мужчиной.

47-летняя Алешникова занималась бизнесом, увлекалась сноубордом, играла в теннис. Женщина была замужем, у нее остался взрослый сын.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершённое организованной группой".