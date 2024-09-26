В метро Екатеринбурга тестируют оплату проезда по QR-коду

В Екатеринбургском метрополитене началось тестирование оплаты за проезд по QR-коду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в метро Екатеринбурга доступна оплата проезда следующими способами: банковской картой, картой "Уралочка", транспортной картой или жетоном. Возможность заплатить по QR-коду появится у тех, кто оплачивает проезд наличными и покупает жетоны. По данным мэрии, это 10% от общего числа уральцев, использующих метро.

"Жетоны продавать не будут – вместо них можно будет купить билеты с QR-кодом. Это делается для того, чтобы с 1 января уйти от жетонов полностью. Жетоны – это выгрузка, перенос тяжести, это дополнительная инфекция. А с QR-кодом я на кассе оплатил проезд, с билетом подошел к терминалу и прошел", - пояснил директор городского метрополитена Андрей Панаиотиди.

По его словам, Екатеринбург станет вторым городом в России после Нижнего Новгорода, где будет введена новая система оплаты.

О том, что екатеринбургское метро откажется от жетонов в пользу билетов с QR-кодом, стало известно в 2023 году. Также сообщалось, что совсем скоро оплатить проезд можно будет по биометрии – то есть своим лицом.