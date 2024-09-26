Глава МИД КНР ответил на обвинения в свой адрес по украинскому кризису

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И выразил мнение, что те, кто обвиняют Поднебесную в чем-либо в контексте украинского кризиса, руководствуются скрытыми мотивами.

Ван И подчеркнул, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, стремится охладить ситуацию и не прекратит свои усилия ради достижения мира. Заявления он сделал на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

В июне стало известно, что Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая усилия для содействия урегулированию кризиса на Украине, заявили в МИД КНР, комментируя новые мирные предложения президента РФ Владимира Путина.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговоров", - заявили в ведомстве.

При этом в МИД Китая не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.