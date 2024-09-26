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Фото: Накануне.RU

Корпоративы "Ленинграда" подешевели в два раза

Ценник на корпоративы "Ленинграда" снизился вдвое по желанию лидера группы Сергея Шнурова. Снижение произошло на фоне его уже четвертого развода, в этот раз с дочкой уральского миллионера Ольгой Абрамовой. Она подала в суд 16 сентября.

В итоге спрос на корпоративы сильно упал, а концерт у "Ленинграда" запланирован всего один — в январе на Бали. Как сообщается, у питерских рокеров начались проблемы с гастролями. Концерты в "Лужниках" и на петербургской "Газпром-арене" отменили.

Поэтому рокеры решили снизить свои требования и по деньгам, и по райдеру, сообщает SHOT.

Год назад за 40 минутное выступление Шнурова на празднике пришлось бы заплатить около 32 млн рублей. Сейчас же можно обойтись 18 миллионами.

Спиртного в списке требований нет, вместо них – чай и соки. В каждой гримёрке запрещено курить и должны стоять аромасвечи "хорошего качества". Из еды просят мясную и сырную тарелки и банку варенья.

Напомним, что пара Шнуровых прожила в браке шесть лет. У них двое детей. Сергей женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, осенью 2018 года. Сейчас у лидера "Ленинграда" четверо детей.

Теги: Шнуров, Ленинград, корпоратив, развод, концерт, цена


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