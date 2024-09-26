26 Сентября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.ru

Пандемийный 2020 выводит Тюменскую область в ТОП территорий, комфортных для внутреннего туризма

2020 год для страны и мира стал серьезным испытанием - пандемия коронавируса шагала по планете. Но, несмотря и вопреки, Тюменская область расширяет в этом году перспективы развития.

Статус "Столица термальных вод России" присвоили Тюмени именно в 2020 году. Отметим, что официально термальный сезон открывается впервые в истории российского туризма.

(2020)|Фото: visittyumen.ru

Тюмень фактически становится новой точкой туристического притяжения для россиян, где неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие. Столица Тюменской области все больше привлекает россиян, которые, используя доступную логистику, получают возможность в так называемый туристический несезон (зимой) оздоровиться, проживать в комфортных условиях и одновременно зарядиться эмоциями, знаниями в рамках туристско-познавательных маршрутов.

(2021)|Фото: admtyumen.ru

И сейчас горячие источники Тюмени, ставшие брендом региона, работают круглогодично. А официально оздоровительный сезон стартует в ноябре. Кстати, в 2024 году в Тюменской области готовятся провести юбилейный фестиваль, приурочив его к открытию турсезона. Для тюменцев и гостей города разрабатывают масштабную программу.

Еще одним центром российского туризма, который продолжает набирать популярность, стал Тобольск.

тобольск стела(2012)|Фото: Накануне.ru

В 2020 новым центром отдыха для горожан и туристов здесь становится обновленная Базарная площадь.

Тобольский кремль(2024)|Фото: Накануне.RU

Полная модернизация этого общественного пространства произошла благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России.

тобольск кремль(2013)|Фото: Накануне.ru

Теперь здесь зимой функционирует большой современный каток с пунктом проката инвентаря, круглогодично работают интерактивные площадки для детей и взрослых, а резиденция Деда Мороза каждый год становится точкой притяжения и для туристов, и для горожан. Ежегодно здесь в колоритных ярмарочных домиках местные предприниматели представляют сувениры и поделки ручной работы.

Тобольск(2011)|Фото:Накануне.RU

Тобольск(2011)|Фото:Накануне.RU

Коронавирус внес в жизнь тюменцев серьезные ограничения, режим самоизоляции особенно сильно повлиял на функционирование молодежных пространств региона. Но креативные жители Тюменской области запустили новые проекте - например, "Лучше дома". В режиме онлайн в рамках проекта постоянно шли мастер-классы, организовывались образовательные лекции, велась афиша и другие мероприятия. Эффективность проекта оказалась высокой. По данным Медиацентра молодежной политик региона, за 2 месяца работы медиаконтент в рамках проекта увидели более 6 млн пользователей из разных уголков мира.

Александр Моор, послание губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Конец 2020 года, когда самоизоляционные ограничения частично сняли, в Тюменской области с рабочей поездкой побывал президент России Владимир Путин. Он посетил комбинат "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2 млн тонн полимеров в год. Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, ознакомился с образцами готовой продукции.

"Мы ехали по территории завода в темное время суток, завод красиво светится, как сказка. Думаю, президент был впечатлен не только масштабом и значимостью, но и тем, в какие сроки проект был реализован. Это уникальный опыт мирового масштаба, воплощенный СИБУРом в России", - комментировал итоги визита губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: александр моор, туризм, термальныйе воды, 80-летие тюменской области, тобольск


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