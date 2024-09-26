В Тыве школьники избили сверстницу и выложили видео

В Тыве школьницы поставили на колени сверстницу и избили ее. Видеозапись они выложили сегодня в социальных сетях. На видео девочка извиняется, но все равно получает удары.

"Личности каждого из участников инцидента установлены, ведется работа с родителями и детьми. Проводится педагогическое расследование инцидента. Психологическая помощь и дальнейшее сопровождение пострадавшей девочке будет оказана", – сообщили в региональном министерстве образования.

Сотрудники полиции города Кызыл проводят проверку. Они уже установили всех причастных и учебное заведение, в котором учатся несовершеннолетние, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

По результатам будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и их законных представителей.