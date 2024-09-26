В Екатеринбург в четыре раза чаще стали ввозить авто из Китая

Физические лица стали ввозить автомобили из Китая через Екатеринбургскую таможню в четыре раза чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 млн рублей. Самыми популярными китайскими марками машин стали Changan, Chery и Geely.

Всего же за восемь месяцев 2024 года уральские таможенники оформили почти 2 тысячи 700 легковых авто из разных стран. Сумма собранного утилизационного сбора в пять раз превысила показатель предыдущего года и составила более 170 млн рублей.

Напомним, ранее на таможне отмечали, что китайцы тысячами тонн скупают уральские продукты.