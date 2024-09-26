Осторожно, мошенники! Россиян просят не обновлять банковские приложения по звонку

Деньги россиян стали чаще воровать через банковские приложения. В сентябре каждый десятый звонок в мессенджерах злоумышленников был с такой просьбой.

Как рассказал РБК старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, мошенники звонят пользователю и предлагают срочно установить новое приложение, иначе будут заблокированы все карты и деньги. Для этого нужно перейти по ссылке для скачивания, после этого клиенту приходит СМС-код, с помощью него преступники выводят деньги со счета.

"Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз", — сказал Чугунов.

Россиян просят не разговаривать с людьми, которые предлагают что-либо обновить в телефоне. В случае такого звонка нужно сразу обратиться в свой банк, чтобы уточнить информацию и избежать