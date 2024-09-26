В Грузии захотели жить с Южной Осетией и Абхазией "в едином грузинском государстве"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии. Он предложил им "жить в едином грузинском государстве" и даже указал на путь, который может привести к этому. Политик полагает, что он лежит в области взаимного прощения.

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"Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии (...) Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране", - приводит "Интерфакс" слова Кобахидзе, сказанные им с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. Большая часть мира не признает их независимость и считает частью Грузии.