ТМК открыла 20-й юбилейный форум "Горизонты"

Трубная металлургическая компания (ТМК) проводит в Сочи с 23 по 29 сентября 20-й форум "Горизонты".

Как сообщает пресс-служба ТМК, в форуме участвует более 600 сотрудников компании. Они представляют новаторские инициативы в рамках Молодежной научно-практической конференции (МНПК), принимают участие в образовательных и культурных мероприятиях, а также спортивных состязаниях. Форум организован Корпоративным университетом TMK2U.

Инициативы касаются совершенствования процессов в области производства и управления, а также сферы новых продуктов и услуг. Проекты представлены в четырех повестках: "Digital", "Бизнес", "Металлургия SMART" и "Стратегия устойчивого развития". Большая часть предложений имеет доказанный экономический эффект и готова к масштабированию на предприятиях ТМК.

Отдельно в рамках форума проходит ИТ-трек, где состоятся учения, хакатон и короткие доклады. Традиционно в рамках форума пройдет конкурс "Мастерская лидерства ТМК", направленный на выявление и развитие молодых лидеров среди линейных управленцев. В насыщенную деловую программу мероприятия также вошли встречи с известными деятелями из сфер производства, образования, культуры и спорта.