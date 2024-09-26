26 Сентября 2024
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета

"Принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета под руководством Владимира Владимировича Путина по вопросу развития экспорта", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Несмотря на санкционное давление, наша страна продолжает развивать внешнеторговые связи и расширяет их географию. Одной из главных тем заседания стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала.

(2024)|Фото: kremlin.ru/events/скрин

"У Астраханской области в этой работе стратегическое значение, мы являемся ключевой точкой транспортного коридора «Север – Юг». В нашем регионе пересекаются морские и речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами, соединяющими европейскую часть России со странами Юго-Восточной и Западной Азии, Индией и Пакистаном, а также странами Индийского океана", - отметил глава Астраханской области.

Как известно, президент ставит задачу повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Сегодня мы прикладываем большие усилия для развития транскаспийского участка МТК. На него приходится более 20% от общего объема грузов, идущих по данному маршруту. Как уже писал выше, за первые восемь месяцев этого года перевалка экспортных грузов через наши порты выросла на 22%, до 2,6 млн тонн. Ведем работу и в части поддержки наших производителей. Только в отрасли АПК за пять лет аграриям оказана господдержка в объеме более 330 млн рублей, введено 5,1 тыс. гектаров экспортно-ориентированных мелиорируемых земель. Объем экспорта астраханской сельхозпродукции увеличился в 4 раза – до 32 тысяч тонн в год", - сообщил Игорь Бабушкин.

Принятые на расширенном заседании президиума Госсовета решения лягут в основу нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Теги: президиум госсовета, владимир путин, развитие экспорта, транскаспийский участок МТК, игорь бабушкин


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