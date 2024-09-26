Игорь Бабушкин принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета

"Принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета под руководством Владимира Владимировича Путина по вопросу развития экспорта", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Несмотря на санкционное давление, наша страна продолжает развивать внешнеторговые связи и расширяет их географию. Одной из главных тем заседания стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала.

"У Астраханской области в этой работе стратегическое значение, мы являемся ключевой точкой транспортного коридора «Север – Юг». В нашем регионе пересекаются морские и речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами, соединяющими европейскую часть России со странами Юго-Восточной и Западной Азии, Индией и Пакистаном, а также странами Индийского океана", - отметил глава Астраханской области.

Как известно, президент ставит задачу повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации.

"Сегодня мы прикладываем большие усилия для развития транскаспийского участка МТК. На него приходится более 20% от общего объема грузов, идущих по данному маршруту. Как уже писал выше, за первые восемь месяцев этого года перевалка экспортных грузов через наши порты выросла на 22%, до 2,6 млн тонн. Ведем работу и в части поддержки наших производителей. Только в отрасли АПК за пять лет аграриям оказана господдержка в объеме более 330 млн рублей, введено 5,1 тыс. гектаров экспортно-ориентированных мелиорируемых земель. Объем экспорта астраханской сельхозпродукции увеличился в 4 раза – до 32 тысяч тонн в год", - сообщил Игорь Бабушкин.

Принятые на расширенном заседании президиума Госсовета решения лягут в основу нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт».