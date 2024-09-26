Следователи проводят проверку по факту гибели женщины-геолога на Ямале

В Салехарде по факту гибели сотрудницы геологоразведочной партии организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

23 сентября 2024 года главный топограф "Уральская геологосъемочная экспедиция" выехала в горную местность Полярного Урала для проведения геологоразведочных работ. В определенное время женщина не вернулась на место, где ее ожидал водитель, предварительные поиски результата не дали. В ходе проведения поисковых мероприятий тело женщины, 1965 года рождения 25 сентября обнаружено спасателями "Ямалспас" на участке местности, расположенном у восточного склона подножия горы.

Прибывшей на место обнаружения тела следственно-оперативной группой проведены необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели женщины. Предварительным осмотром тела следы криминальной смерти не выявлены.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причин смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.